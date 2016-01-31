Суд арестовал известную правозащитницу Наталью Лордкипанидзе по подозрению в заказном убийстве (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее дочь, певица Юлия Лорд.

По ее словам, правозащитницу подозревают в организации заказного убийства ее бывшего мужа. Юлия Лорд считает, что дело против ее матери полностью сфальсифицирована.

ВЧОРА НЕЗАКОННО ЗАТРИМАЛИ МОЮ МАМУ ЗА ЗВИНУВАЧЕННЯМ – УВАГА – У ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАМОВНОГО ВБИВСТВА! СЬОГОДНІ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ... Опубліковано Ulia Lord 30 січня 2016 р.

Отметим, 29 января пресс-служба СБУ сообщила, что 60-летняя киевлянка за три тысячи долларов заказала убийство своего мужа. Правоохранители сымитировали убийство с помощью "псевдокиллера" и задержали подозреваемую во время передачи части вознаграждения в размере 20 тысяч гривен.

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Сама Лордкипанидзе утверждает, что ей не было нужды заказывать убийство своего бывшего мужа, ведь она сама добилась его освобождения из тюрьмы. По словам правозащитницы, заявление о преступлении в полицию написал "псевдокиллер", с которым она никогда не встречалась.