СМИ: Украинские школьники на линии фронта вынуждены ходить в школу на оккупированную территорию (видео)
00:20, 31 января 2016Общество
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Украинские школьники из Зайцево вынуждены ходить в школу на оккупированную боевиками часть Донбасса.
Мальчику приходится проходить три блокпоста, чтобы попасть в школу / скриншот: "Радио Свобода"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В Донецкой области в подконтрольном Украине селе Зайцево неподалеку от оккупированной Горловки нет школы, и родители вынуждены отправлять своих детей получать задания на территории, временно подконтрольной боевикам "ДНР".
Один из учеников рассказал журналистам, что ему приходится проходить три блокпоста, чтобы попасть в школу.
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"Как начнут стрелять, и непонятно, куда идти прятаться", - отмечает школьник.
Из-за постоянных обстрелов он вынужден учиться дома. Задания ему выдают раз в неделю.
По словам мальчика, учителя 5 класса, в который он перешел, еще не видел.
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