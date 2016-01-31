СМИ: Украинские школьники на линии фронта вынуждены ходить в школу на оккупированную территорию (видео)

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Донецкой области в подконтрольном Украине селе Зайцево неподалеку от оккупированной Горловки нет школы, и родители вынуждены отправлять своих детей получать задания на территории, временно подконтрольной боевикам "ДНР".

Один из учеников рассказал журналистам, что ему приходится проходить три блокпоста, чтобы попасть в школу.

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"Как начнут стрелять, и непонятно, куда идти прятаться", - отмечает школьник.

Из-за постоянных обстрелов он вынужден учиться дома. Задания ему выдают раз в неделю.

По словам мальчика, учителя 5 класса, в который он перешел, еще не видел.