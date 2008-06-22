Ющенко призвал склонить головы перед памятью миллионов жертв войны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к украинскому народу в связи с Днем скорби и почтения памяти жертв войны в Украине.

Как говорится в обращении, текст которого размещен на официальном сайте Президента, “в этот день 67 лет назад на украинскую землю пришла невиданная по масштабам, самая страшная в истории человечества война.

В этот раз нашему народу пришлось столкнуться с особенно жестоким и циничным врагом. Ненависть и пренебрежение к другим нациям лежала в основе идеологии преступного фашистского режима. Отсюда кровавый террор против гражданского населения, массовые расстрелы, карательные акции и нечеловеческое обращение с военнопленными, отсюда геноцид евреев и цыган и страшные лагеря смерти.

Украине суждено было стать одним из эпицентров Второй мировой. Война дважды прокатилась огненным смерчем по нашей многострадальной земле, каждый раз забирая сотни и сотни тысяч жертв, оставляя за собой множество безымянных могил, сожженные села и до основания разрушенные города. Неописуемые страдания и унижения испытал наш народ на протяжении трех лет нацистской оккупации.

В водовороте войны лишились жизни почти 10 миллионов наших соотечественников, смерть не обошла ни одну украинскую семью, горе вошло в каждый украинский дом.

Наш народ понес страшные и непоправимые потери, однако не сломался и не покорился поработителю. Будем помнить, что украинцы сделали огромный вклад в разгром нацистской империи. В рядах Красной армии против фашизма воевали 7 миллионов наших земляков, каждый второй из них пал за свободу Отчизны, за свободу многочисленных наций Европы”.

“Мы, дети и внуки воинов-победителей, по праву гордимся их величественным ратным подвигом. Мы с гордостью и благодарностью осознаем, что без их героизма и жертвенности не появилось бы независимое Украинское государство, что сегодняшняя мирная, демократическая и процветающая Европа в большой мере стала возможной благодаря мужеству и несокрушимости свободолюбивого украинского народа”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент призвал соотечественников в скорбный день начала войны склонить голову перед памятью миллионов ее жертв.