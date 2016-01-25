Долгий выход из-под статьи

Господа, у меня радость. Оказывается, на рассмотрение сессии Верховной Рады среди прочих волнующих общество законопроектов, вроде децентрализации, может быть вынесен закон о том, что каратэ можно преподавать на законных основаниях и за это ничего не будет. Соответствующий законопроект был внесен Кабинетом министров и зарегистрирован 28 декабря 2015 года под номером 3731.

В конце 1970-х я ходил на подпольные тренировки в подвал. Тогда это было в порядке вещей. Зато удивительно было узнать почти сорок лет спустя, что формальный запрет еще в силе.

Официально закон называется «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (о снятии ответственности за нарушение правил обучения каратэ)». А суть его заключается в том, чтобы внести изменения в документ, принятый Верховным Советом УССР еще в 1984 году.

Честно говоря, впечатление двойственное. С одной стороны, это прекрасно, что историческая несправедливость устраняется законодательно. А с другой – удручает то, сколько времени понадобилось независимой Украине, чтобы зафиксировать то, что по факту происходит давным-давно.

Вот уже пятый год я на общественных началах работаю в качестве пресс-атташе Украинской федерации каратэ (УФК), официального представителя в Украине Международной федерации каратэ (World Karate Federation), которая борется за включение каратэ в программу Олимпийских игр. Осенью 2014 года Национальный олимпийский комитет Украины во главе с Сергеем Бубкой признал каратэ субъектом олимпийского движения в Украине. А теперь оказывается, что эта УФК со своими восемью десятками клубов по всей стране формально представляет собой криминальную шайку-лейку, чья деятельность была запрещена еще в 1984 году. А я-то наивный с ними связался, и Сергей Назарович Бубка тоже влип.

Понятно, что сносить памятники и переименовывать топографические объекты куда проще, приятнее и эффектнее, чем приводить в соответствие с эпохой ведомственные документы.

Правда, в случае чего я пойду как свидетель: я каратэ не преподаю, а только освещаю эту сомнительную деятельность в средствах массовой информации.

Смех смехом, но становится грустно при вопросе: как долго мы еще будем жить в УССР, и какие советские законы и инструкции все еще продолжают действовать в суверенной Украине на 25-м году ее государственной независимости? Как говорится: инструкция старая, но никем не отмененная.

Понятно, что сносить памятники и переименовывать топографические объекты куда проще, приятнее и эффектнее, чем приводить в соответствие с эпохой ведомственные документы. Но не справиться с этими задачами за четверть века – непозволительная неповоротливость в информационный век.

Как бы и самому каратэ от старых законов сегодня не холодно и не жарко – как от каких-нибудь валуевских указов. Но темпы легализации все равно поражают. Впрочем, что там каратэ – а с какой скоростью у нас карают палачей Майдана, увольняют судью Киреева, подают в розыск на банду Януковича и делают прочие общественно значимые вещи.

В конце 1970-х я ходил на подпольные тренировки в подвал. Тогда это было в порядке вещей. Зато удивительно было узнать почти сорок лет спустя, что формальный запрет еще в силе.

Что ж, лучше позже, чем никогда. И на том спасибо. Как говорят на родине каратэ – «аригато».