На Закарпатье патрульные задержали за рулем автомобиля нетрезвого подполковника полиции

В Закарпатской области патрульные полицейские задержали за рулем автомобиля нетрезвого подполковника полиции.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, сегодня ночью экипаж полиции во время патрулирования на трассе Киев-Чоп, неподалеку с. Большие Лазы Ужгородского района, заметил автомобиль марки Mitsubishi Lancer, у которого не светила фара ближнего света.

«Патрульные остановили автомобиль, а во время проверки документов заметили признаки алкогольного опьянения у мужчины, который к тому же был за рулем в форменной одежде», - добавили в отделе коммуникации.

По данным полиции, тест показал 1,7 промилле алкоголя, что в разы превышает разрешенный.

На водителя составили админпротокол.

Также, как сообщили в отделе коммуникации, по данному факту прошла служебная проверка, и заверили, что в понедельник работник будет уволен.