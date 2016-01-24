На Закарпатье патрульные задержали за рулем автомобиля нетрезвого подполковника полиции
По данным полиции, тест показал 1,7 промилле алкоголя, что в разы превышает разрешенный.
В Закарпатской области патрульные полицейские задержали за рулем автомобиля нетрезвого подполковника полиции.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления национальной полиции Украины в Закарпатской области.
Как говорится в сообщении, сегодня ночью экипаж полиции во время патрулирования на трассе Киев-Чоп, неподалеку с. Большие Лазы Ужгородского района, заметил автомобиль марки Mitsubishi Lancer, у которого не светила фара ближнего света.
«Патрульные остановили автомобиль, а во время проверки документов заметили признаки алкогольного опьянения у мужчины, который к тому же был за рулем в форменной одежде», - добавили в отделе коммуникации.
По данным полиции, тест показал 1,7 промилле алкоголя, что в разы превышает разрешенный.
На водителя составили админпротокол.
Также, как сообщили в отделе коммуникации, по данному факту прошла служебная проверка, и заверили, что в понедельник работник будет уволен.