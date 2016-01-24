В Украине объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"24 января на дорогах гололедица; ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено по Киеву и Киевской области.

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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщал, что 23 января ожидается понижение температуры воздуха до -13...-19 градусов мороза в ночные часы. В северных, центральных и восточных областях температура воздуха может опускаться до -24...-25 градусов мороза.

"25-26 января будет ослабление мороза, где-то на 5-10 градусов, но начиная с 27-29 (января) в Украине будут снова очень низкие температуры воздуха...", - сообщил Кульбида.