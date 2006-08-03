Кабмин утвердил Концепцию развития автопрома

Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил Концепцию развития автомобильной промышленности и регулирования рынка автомобилей до 2015 года.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (№ 452-р от 3 августа), обнародованном на сайте правительства.

Согласно документу, концепция предусматривает обеспечение развития производства автотранспортной техники и повышение на этой основе конкурентоспособности экономики Украины.

В Концепции подчеркивается, что украинский потребительский рынок автотранспортной техники насыщен, в основном, моделями заграничных производителей. Соответственно, иностранное доминирование на рынке как явление в дальнейшем неприемлемо.

Данная Концепция полностью отвечает стратегии промышленно-инновационной политики Украины и предусматривает следующее:

- реализацию стратегии создания новых и развитие существующих украинских производств автотранспортных средств;

- высокие темпы перехода к освоению новых моделей техники, эффективное использование новых материалов, комплектующих изделий, оборудования и технологий;

- выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции, которая отвечает требованиям потребительского рынка;

- увеличение объемов выпуска продукции;

- увеличение занятости населения путем создания новых рабочих мест;

- повышение материального уровня обеспеченности трудящихся;

- обеспечение национальных интересов государства, рост поступлений в бюджет.

Реализация Концепции не требует дополнительных затрат государственного бюджета. Особенность этой Концепции состоит в отсутствии государственного финансирования разработки и развития производства современной конкурентоспособной автотранспортной техники.

Реализация Концепции позволит:

- создать с участием иностранных автомобилестроителей современное производство автомобильной техники, комплектующих изделий, узлов, агрегатов и запасных частей;

- обеспечить производство высокотехнологичной продукции;

- повысить конкурентоспособность отечественных предприятий автомобильной и смежных отраслей промышленности, обеспечить их продвижение на мировой рынок;

- расширить рынок экспорта продукции предприятий автомобильной промышленности;

- улучшить экономическую и социальную инфраструктуру предприятий автомобильной промышленности;

- довести в 2015 году годовые объемы производства легковых автомобилей до 500 тыс., грузовых автомобилей - до 45 тыс., автобусов - до 20 тыс. единиц;

- повысить уровень занятости населения, снизить уровень безработицы, дополнительно создав 15-20 тыс. рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, в феврале Министерство промышленной политики разработало Концепцию государственной целевой Программы развития автомобилестроительной промышленности на 2006-2015 годы.

Проект концепции разработан на основе предложений ЗАО “Еврокар”, ЗАО “ЗАЗ”, ассоциации “Укравтопром” и других предприятий автомобилестроительной отрасли и является целостной системой взглядов специалистов Минпромполитики и автопроизводителей на развитие отрасли и формирование внутреннего и внешнего рынков сбыта продукции.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, в 2005 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 10,7%, по сравнению с 2004 годом, до 192 тыс. штук, производство автобусов выросло на 80,4% - до 4686 штук.