Попытка построить на Донбассе "русский мир" с помощью уголовников была изначально нежизнеспособна - Невзоров

Об этом в интервью УНИАН сказал российский публицист Александров Невзоров.

«К моему величайшему удивлению, Украина оказалась способна к сопротивлению и блестящим победам. Но если бы не Украина, Россия делала бы это с кем-нибудь другим. Мы видим, что именно в Украине сломался «русский мир». То есть, саван русской идеи украсят, вероятно, в первую очередь, украинские вышивки, а потом – арабская вязь», - сказал Невзоров.

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«Основным мотивом будет украинская вышивка - потому что в процессе всего этого бандитничания на Донбассе стало понятно, что кадров у «русского мира» нет. Есть набор уголовников, определенный контингент абсолютно тупых, злобных, преступных отморозков. Больше предложить истории для осуществления высоких имперских замыслов Россия не в состоянии. Все эти гиркины, все эти анекдотические казачки, все эти бандюги, воры и террористы, которые основали криминально-террористическое логово на Донбассе, – все, что оказалось у России в XXI веке. Больше ничего нет», - подчеркнул он.

По словам Невзорова, «русский мир» построить невозможно. «Причин – множество. Одна доказана лабораторно, на Донбассе – это отсутствие кадров. Потому что штатные военнослужащие всерьез восприняты быть не могут. Мы знаем эту русскую армию, знаем, как эту огромную русскую армию победила малюсенькая Чечня. И эта Чечня заставляет Россию платить дань, и эта Чечня заставляет Россию закрывать глаза на все, что она вытворяет у себя на территории», - сказал он.

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По мнению Невзорова, «русский мир» был побежден не только кадровым фактором. «Он невозможен в принципе. Точно так же, как сейчас невозможно клонировать динозавра, несмотря на всю мощь, количество зубов и плакоидную чешую. Нельзя дать ему возможность бегать по лесопарку. Этого не будет. Динозавра обязательно застрелят. Просто потому, что они сейчас никому не нужны. Это нежизнеспособная форма жизни», - подчеркнул Невзоров.

Полный текст интервью размещен на сайте УНИАН.