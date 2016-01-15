17 января в Днепропетровске презентуют новую патрульную полицию

С 17 января в Днепропетровске начнет свою работу новая патрульная полиция.

Об этом 14 января вечером на своей странице в сети Facebook написал Днепропетровский городской голова Борис Филатов.

Он отметил, что только что завершил встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и главой Национальной полиции Хатией Деканоидзе.

«В воскресенье запускаем в Днепре патрульную полицию! Ура!» – написал Борис Филатов.

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По его словам, мэрия Днепропетровска уже помогла новой полиции с размещением и ремонтом помещений, однако не собирается на этом останавливаться и будет в дальнейшем всячески способствовать работе полицейских. Городские власти уже наметили план сотрудничества с полицейскими в борьбе с незаконными МАФами, пунктами приема металлолома, кражей люков, водостоков и проводов «Укртелекома».

«Приходите на Фестивальный причал посмотреть на наших красавцев и красавиц», – пригласил днепропетровчан и гостей города Борис Филатов.