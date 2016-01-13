Украинцы считают главными проблемами войну на Донбассе, коррупцию и безработицу - опрос

Об этом говорится в результатах социологического опроса группы "Рейтинг".

Респондентам было предложено выбрать три главные проблемы. Так, 60% опрошенных назвали войну на Донбассе, 47% - коррупцию, 27% - безработицу, по 25% - контроль за ростом цен и низкий уровень производства, 21% - некомпетентность власти, 20% - политическую нестабильность, 18% - социальную защиту бедных, 17% - падение курса гривны, 11% - отношения с Россией, 7% - российское присутствие в Крыму, 6% - преступность, 5% - задержку зарплат и пенсий, 3% - недостаток или вероятность отключения газа, 3% - вопрос права собственности на землю. Статус русского языка волнует меньше 1% опрошенных.

Читайте такжеУкраинцы считают коррумпированность преподавателей наибольшей проблемой высшего образования в стране - опрос

В свою очередь на Донбассе война волнует меньше людей, чем в целом по Украине - этот пункт назвали 50%. 40% назвали коррупцию, 34% - безработицу, 26% - некомпетентность власти, 24% - низкое производство, 23% - рост цен, 22% - соцзащиту бедных, 18% - политическую нестабильность. Среди вопросов, которые не очень беспокоят жителей региона, значительно отличается от общеукраинского показателя вопрос нехватки газа - 7%.

При этом важнейшим лично для опрошенных является вопрос роста цен, который назвали 55% украинцев. 35% назвали войну, по 34% - падение курса гривни и безработицу, 31% - соцзащиту бедных, 24% - коррупцию.

Читайте такжеУкраинцы считают главными проблемами войну, коррупцию и экономику - опрос от сентября 2015

Зато наибольшей личной проблемой жители Донбасса определили для себя все же военные действия в регионе, их назвали 50%. 43% считают проблемой контроль за ростом цен, 29% - безработицу, 26% - соцзащиту бедных и коррупцию в госорганах, 21% - падение гривны.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 19 по 30 ноября 2015 года. Метод опроса - личное интервью у респондента на дому. Всего было опрошено 1800 человек. Дополнительно было опрошено 1284 респондента в Донецкой и Луганской областях. Допустимая погрешность не превышает 2,3%.