Дело милиционеров, ограбивших прохожего, передано в суд

Прокуратурой Фрунзенского района направлено в суд для рассмотрения по сути дело об ограблении работниками милиции юноши в Харькове.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя начальника отдела прокуратуры Владимира КРЕТОВА, установлено, что в начале апреля в полночь возле станции метро «Имени Советской Армии» 29-летний инспектор полка патрульно-постовой службы при ГУМВД Украины в Харьковской области старшина милиции и его сообщник, 26-летний бывший работник этого подразделения остановили юношу, который спешил на свидание к девушке, стали требовать, чтобы тот предъявил документы, и нанесли телесные повреждения и завладели его мобильным телефоном.

Инспектору патрульно-постовой службы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 и ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины (грабеж; злоупотребление служебным положением). Его сообщник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.186 и ст.353 Уголовного кодекса Украины (грабеж; самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица).

В первом случае действия, предусмотренные ч.3 ст.364, караются согласно Уголовному кодексу Украины лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества; грабеж – лишением свободы на срок от 4 до 6 лет, сообщили в пресс-службе.