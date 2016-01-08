СМИ: Дворец Януковича в оккупированном Крыму передадут управделами Путина

Об этом сообщает FlashCrimea со ссылкой на источник в "правительстве" Севастополя.

"Первоначально планировалось, что дворец достанется Севастополю. Думали достроить, открыть санаторий или пансионат. Но сейчас принято решение, что объект будет передан управделами президента", - сказал собеседник агентства.

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Отмечается, что структуры, близкие к старшему сыну Виктора Януковича — Александру Януковичу, в 2007 году за 6,3 млн гривен (1,2 млн долларов по курсу 2007 года) приобрели у государства базу отдыха "Мыс Айя" и принадлежавший ей земельный участок площадью 3,5 гектара. В настоящее время строительство дворца на территории базы отдыха приостановлено.