Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей территории Украины

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Днем 5 января в южной части порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица", - отметили синоптики.

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Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области.

Вчера УНИАН сообщал, что с 5 январе в Украине в целом ожидается постепенное повышение температуры воздуха.