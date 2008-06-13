Компания DiaWest построит коттеджный городок под Киевом

Компания DiaWest планирует инвестировать около 17 млн. долл. в строительство коттеджного городка «Музычи-Гармония» в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Об этом сообщил председатель правления DiaWest Анатолий БАЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, компания намерена вести проект за счет финансового инвестирования, в частности, с помощью привлечения кредитных средств в ЗАО “Сведбанк Инвест”.

По подсчетам компании, общая стоимость проекта обойдется в 16,8 млн. долл., исходя из себестоимости строительства в 1 тыс. долл. за 1 кв. м (общая площадь коттеджного городка составит 16,8 тыс. кв. м). Также в строительство планируется привлекать средства частных инвесторов (под покупку домов).

Председатель правления компании отметил, что городок расположится на территории площадью 7 га в поселке Музычи, в 20 км от Окружной дороги.

Проект застройки предусматривает строительство 97 домов площадью от 115 до 600 кв. м. На сегодняшний день утверждено 10 проектов домов и заканчивается разработка генерального плана.

А.БАЛЮК сообщил, что компания намерена строить доступное жилье без внутренней отделки. Он добавил, что основную массу коттеджей составят таун-хаузы, площадью 115 кв. м, стоимость которых, включая придомовой земельный участок в 2,5 сотки, составит 149 тыс. долл.

Кроме таун-хаузов, в городке планируется строительство коттеджей площадью 150-230 кв. м, а также элитных домов, доля которых в общем объеме строительства не превысит 10%. На восьми участках размером 15-16 соток, расположатся дома площадью 400-600 кв. м.

Инфраструктура городка предусматривает строительство административного корпуса, магазинов, детской площадки.

А.БАЛЮК отметил, что первые продажи домов планируется начать через два месяца.

Как уточнила руководитель отдела недвижимости компании DiaWest Марина САРУТА, стоимость 1 кв. м таун-хаузов составит 1,3 тыс. долл., в коттеджах – 1,7 тыс. долл.

В покупку земельного участка, который находится в границах поселка, компания инвестировала 2,8 млн. долл.

Строительство домов началось в июне т.г., коттеджи будут строиться в три очереди 1,5 года.

А.БАЛЮК подчеркнул, что девелоперский бизнес – новое направление для компании, и строительство коттеджного городка – первый проект. При этом компания рассматривает возможность ведения девелоперских проектов в регионах Украины.

Справка УНИАН. Компания DiaWest - одно из наиболее известных украинских предприятий в области компьютерных технологий. Компания работает на украинском рынке с 1994 года и является бизнес-партнером ведущих мировых корпораций.