"Победа за нами!": Бойцы ВСУ поздравили украинцев с Новым годом (видео)

Соответствующее видеопоздравление на своей странице в Facebook разместил Генеральный штаб Украины.

В частности, бойцы желают мирного неба, уюта, благополучия и победы.

Напомним, ранее сегодня патрульные полицейские записали новогоднее видеопоздравление для украинцев. Руководитель управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля заявил, что ему хотелось бы, чтобы граждане меньше нарушали правопорядок.