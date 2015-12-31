"Победа за нами!": Бойцы ВСУ поздравили украинцев с Новым годом (видео)
22:09, 31 декабря 2015Общество
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Украинские военнослужащие поздравили граждан нашей страны с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
ВСУ записали видеообращение / facebook.com/GeneralStaff.ua
Соответствующее видеопоздравление на своей странице в Facebook разместил Генеральный штаб Украины.
В частности, бойцы желают мирного неба, уюта, благополучия и победы.
Новогоднее поздравление от бойцов ВСУ!
Новогоднее поздравление от бойцов ВСУ!Опубликовано Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 31 декабря 2015 г.
Напомним, ранее сегодня патрульные полицейские записали новогоднее видеопоздравление для украинцев. Руководитель управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля заявил, что ему хотелось бы, чтобы граждане меньше нарушали правопорядок.
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