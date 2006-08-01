В Донецке за неделю изъято 125 игровых автоматов

В Донецке за прошлую неделю в результате проверок у 47-ми субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются игорным бизнесом, изъято 125 игровых автоматов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

"За прошлую неделю было проверено 47 субъектов предпринимательской деятельности. К сожалению, более чем у половины выявлены нарушения. На ответственное хранение изъято 125 игровых автоматов, из них в салонах - 57, на рынках - 24, на торговых точках – 32 и на улице –12", - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, автоматы изъяты в связи с тем, что субъекты предпринимательской деятельности, которым автоматы принадлежат, не платили налоги, работают без разрешения и патента, не обеспечивают санитарные условия.

"Когда к ним приходит проверка, говорят, что забыл купить патент. Автоматы находятся в подвале, место ни для чего не приспособлено, в котором хороший хозяин собаку держать не будет", - добавил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он подчеркнул, что предприниматели, у которых изъяты игровые автоматы, "свои вопросы будут решать через суд", и "мы будем жестко бороться с нарушителями законодательства".