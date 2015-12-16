Пукач отказался от требования о новом расследовании и заявил, что согласен на смягчение приговора

Экс-генерал МВД Украины Алексей Пукач, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, заявляет, что готов согласиться на смягчение приговора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на соответствующий вопрос суда.

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“Я согласен (на смягчение приговора)”, - сказал Пукач.

В то же время он отметил, что отказывается от предыдущего требования отменить приговор и отправить дело на новое расследование.

При этом Пукач попросил суд дать объективную оценку его действиям. Он в очередной раз отметил, что не хотел убивать Гонгадзе, а лишь хотел запугать его согласно приказу, который получил от бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

“От моих рук и ног никто, в том числе и Гонгадзе, не умирал, - сказал Путин, отметив, что в материалах дела нет орудия убийства в качестве вещественного доказательства.

“Его не было и нет”, - отметил он.

В свою очередь сторона защиты Пукача, обращаясь к суду, попросила рассмотреть возможность закрытия дела в связи с истечением 15-летнего срока привлечения к ответственности.

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Как сообщал УНИАН, 29 января 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор, заявив, что "жалоба касается неполноты установления мотивов преступления". Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.

В свою очередь защита Пукача до сих пор требовала от Апелляционного суда Киева отменить приговор и направить дело на новое расследование.