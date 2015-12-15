Мобилизованный пограничник после больничного сбежал в РФ – ГПСУ
16:11, 15 декабря 2015Общество
4292 0
После больничного мужчина просто не вышел на службу.
Мобилизованный пограничник после больничного сбежал в РФ / inforesist.org
В Харьковском отряде в одном из подразделений пограничник не прибыл на службу после больничного. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.
Читайте такжеНи один госорган не имеет точных данных о пропавших без вести в зоне АТО - правозащитники
Во время проверки всех обстоятельств и по месту жительства пограничника правоохранители не обнаружили. Не вышел он и на мобильную связь.
"В ходе дальнейшей проверки сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что сразу после выписки из медицинского учреждения он, без уведомления непосредственного командира, выехал на территорию РФ через один из пунктов пропуска", - добавили в пресс-службе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter