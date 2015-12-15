Мобилизованный пограничник после больничного сбежал в РФ – ГПСУ

В Харьковском отряде в одном из подразделений пограничник не прибыл на службу после больничного. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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Во время проверки всех обстоятельств и по месту жительства пограничника правоохранители не обнаружили. Не вышел он и на мобильную связь.

"В ходе дальнейшей проверки сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что сразу после выписки из медицинского учреждения он, без уведомления непосредственного командира, выехал на территорию РФ через один из пунктов пропуска", - добавили в пресс-службе.

Теперь в ГПСУ назначили служебное расследование.