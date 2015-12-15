Сегодня в оккупированном Крыму ожидается запуск второй цепи энергомоста из России

Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии".

"В течение завтрашнего дня команда будет дана на подключение энергомоста", – заявил он на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС.

"Набор мощности будет осуществляться постепенно, не сразу происходит подача в полном объеме", – добавил он.

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Глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что вторая очередь первой линии энергомоста в оккупированный Крым из Кубани даст около 90% потребности полуострова в электроэнергии.

Ранее министр энергетики российского правительства оккупированного Крыма Светлана Бородулина потребовала мобилизовать силы «Крымэнерго» для предупреждения аварийных ситуаций в Крыму, которые возможны после ввода второй очереди энергомоста с Кубани.

Напомним, 22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области в аннексированный Россией Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. На полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации.