Сегодня в оккупированном Крыму ожидается запуск второй цепи энергомоста из России
Во вторник, 15 декабря, в Крыму ожидают запуска второй очереди первой линии энергомоста из Кубани на полуостров.
Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии".
"В течение завтрашнего дня команда будет дана на подключение энергомоста", – заявил он на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС.
"Набор мощности будет осуществляться постепенно, не сразу происходит подача в полном объеме", – добавил он.
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Глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что вторая очередь первой линии энергомоста в оккупированный Крым из Кубани даст около 90% потребности полуострова в электроэнергии.
Ранее министр энергетики российского правительства оккупированного Крыма Светлана Бородулина потребовала мобилизовать силы «Крымэнерго» для предупреждения аварийных ситуаций в Крыму, которые возможны после ввода второй очереди энергомоста с Кубани.
Напомним, 22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области в аннексированный Россией Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. На полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации.