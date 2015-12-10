Видео с украинским военным, заряжающим автомат за 30 секунд, взорвало арабский интернет

Этот ролик набрал за 2 месяца уже более 5,5 млн просмотров только на Facebook, передает bykvu.com.

На видео, показано, как человек в камуфляже высыпает патроны в самое большое углубление подавача, выкладывает их в ряд в продолговатый "канал", а затем одним движением загоняет снаряды в пристроенный к каналу магазин автомата.

#شاهد| اختراع أوكراني لمنظومة خشبية لتعمير مخزن بندقية "كلاشينكوف" بحركة واحدةتابعونا عبر الانستغرام instagram.com/shehabagency Posted by Shehab News Agency on Saturday, September 26, 2015

Похожее на поднос с углублениями устройство имеет официальное название "подавач".

Такой способ зарядки оружия действительно ускоряет стандартный процесс, когда каждый патрон приходится загонять в магазин отдельно, втолкнув его пальцем.