Видео с украинским военным, заряжающим автомат за 30 секунд, взорвало арабский интернет

04:07, 10 декабря 2015
Общество
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Арабский блоггер выложил в Facebook видео, на котором украинский военный благодаря простому изобретению за 30 секунд заряжает автомат. 

podavach.com.ua

Этот ролик набрал за 2 месяца уже более 5,5 млн просмотров только на Facebook, передает bykvu.com.

На видео, показано, как человек в камуфляже высыпает патроны в самое большое углубление подавача, выкладывает их в ряд в продолговатый "канал", а затем одним движением загоняет снаряды в пристроенный к каналу магазин автомата.

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Posted by Shehab News Agency on Saturday, September 26, 2015

Похожее на поднос с углублениями устройство имеет официальное название "подавач".

Такой способ зарядки оружия действительно ускоряет стандартный процесс, когда каждый патрон приходится загонять в магазин отдельно, втолкнув его пальцем.

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