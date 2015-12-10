Видео с украинским военным, заряжающим автомат за 30 секунд, взорвало арабский интернет
04:07, 10 декабря 2015Общество
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Арабский блоггер выложил в Facebook видео, на котором украинский военный благодаря простому изобретению за 30 секунд заряжает автомат.
Такой способ зарядки оружия действительно ускоряет стандартный процесс / podavach.com.ua
Этот ролик набрал за 2 месяца уже более 5,5 млн просмотров только на Facebook, передает bykvu.com.
На видео, показано, как человек в камуфляже высыпает патроны в самое большое углубление подавача, выкладывает их в ряд в продолговатый "канал", а затем одним движением загоняет снаряды в пристроенный к каналу магазин автомата.
#شاهد| اختراع أوكراني لمنظومة خشبية لتعمير مخزن بندقية "كلاشينكوف" بحركة واحدةتابعونا عبر الانستغرام instagram.com/shehabagencyPosted by Shehab News Agency on Saturday, September 26, 2015
Похожее на поднос с углублениями устройство имеет официальное название "подавач".
Такой способ зарядки оружия действительно ускоряет стандартный процесс, когда каждый патрон приходится загонять в магазин отдельно, втолкнув его пальцем.
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