Запад оккупированного Крыма снова остался без электричества

Об этом сообщила министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина, передает ТАСС.

"Одна авария на высоковольтной линии, поэтому пострадали районы. Сейчас работы ведутся, я думаю, что в ближайший час мы вам доложим, что происходит", - сказала она, обращаясь к "главе" Крыма Сергею Аксенову.

В частности, обесточенными оказались Черноморский, Красногвардейский, Первомайский, Сакский, Красноперекопский и Джанкойский районы, а также Евпатория. Аксенов поручил ликвидировать аварию уже вечером.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности работает над новым договором о поставке электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

29 ноября госкомпания «Укрэнерго» восстановила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута.

«Укрэнерго» 8 декабря подключило к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.