Раде предлагают предоставить право раненым на Майдане бесплатно лечиться в "Феофании"
8 народных депутатов предлагают Верховной Раде обеспечить право раненых в ходе Революции Достоинства на бесплатное лечение в клинике "Феофания" (Киев) и в военных госпиталях.
Об этом говорится в соответствующем проекте постановления №3508, зарегистрированном 24 ноября.
Предлагается постановить, что лица, которые были внесены Министерством здравоохранения Украины в перечень лиц, которые по результатам судебно–медицинской экспертизы получили во время участия в Революции Достоинства тяжкие и средней тяжести телесные повреждения, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание (лечение, диспансеризацию, медицинскую реабилитацию и прочее) в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами, госпиталях ветеранов войны и военно-медицинских заведениях здравоохранения (госпиталях).
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В случае принятия соответствующее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Авторами документа являются Юрий Луценко, Александр Третьяков, Глеб Загорий, Василий Яницкий, Александр Дехтярчук ("Блок Петра Порошенко"), Максим Бурбак, Михаил Гаврилюк ("Народный фронт") и Юрий-Богдан Шухевич (Радикальная партия).
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