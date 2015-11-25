Раде предлагают предоставить право раненым на Майдане бесплатно лечиться в "Феофании"

Об этом говорится в соответствующем проекте постановления №3508, зарегистрированном 24 ноября.

Предлагается постановить, что лица, которые были внесены Министерством здравоохранения Украины в перечень лиц, которые по результатам судебно–медицинской экспертизы получили во время участия в Революции Достоинства тяжкие и средней тяжести телесные повреждения, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание (лечение, диспансеризацию, медицинскую реабилитацию и прочее) в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами, госпиталях ветеранов войны и военно-медицинских заведениях здравоохранения (госпиталях).

Читайте такжеВ Киеве будут судить мошенницу, укравшую деньги на лечение раненого снайпером на Майдане

В случае принятия соответствующее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Авторами документа являются Юрий Луценко, Александр Третьяков, Глеб Загорий, Василий Яницкий, Александр Дехтярчук ("Блок Петра Порошенко"), Максим Бурбак, Михаил Гаврилюк ("Народный фронт") и Юрий-Богдан Шухевич (Радикальная партия).

Читайте такжеРада назначила пенсии семьям погибших участников Майдана