Порошенко одобрил закон об одноразовых выплатах раненым в АТО волонтерам и добровольцам

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает предоставление непосредственным участникам АТО из числа добровольцев, волонтеров и других лиц, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, единовременного денежного пособия в размерах: 250-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц в случае установления инвалидности I группы, 200-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности II группы, 150-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности III группы.

Читайте такжеПравительство назначит выплаты участникам Евромайдана, которые получили телесные повреждения

В случае смерти указанных лиц члены их семей должны получить одноразовую денежную помощь в размере 500-кратного прожиточного минимума.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Согласно заключительным положениям закона, указанные выше положения распространяются на лиц, которые признаны инвалидами, членов семей лиц, которые погибли (умерли) до вступления в силу этим законом.