Глава Нацполиции: для подготовки опытных полицейских необходимо создать современную академию

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Нацполиции, об этом заявила глава ведомства Хатия Деканоидзе.

Деканоидзе намерена обратиться за помощью к стратегическим партнерам Украины для решения этого вопроса. По ее мнению, создание полицейской академии является современным методом и системным подходом к вопросу подготовки кадров для Нацполиции.

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"Я это обязательно сделаю, потому что считаю, что это важно", - подчеркнула глава Нацполиции, добавив, что каждый гражданин будет иметь шанс для поступления в это учебное заведение.

Деканоидзе также не исключает, что через пять лет в Украине будет современная Национальная полиция.

Ранее УНИАН сообщал, что руководителем Национальной полиции Украины назначена Хатия Деканоидзе, такое решение приняло правительство.