В Запорожье 13 ноября канонизируют последнего кошевого атамана Запорожской Сечи

Как сообщает центр информации Украинской Православной Церкви чин прославления Петра Калнышевского возглавит предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий. Петра Калнышевского канонизируют в лике местночтимых святых Запорожской епархии УПЦ в чине праведных.

«Мы являемся свидетелями необычайного события – причисления к лику святых последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского. У нас появляется святой казак, который олицетворяет православную веру и национальное единство. Петр Иванович был человеком глубоко верующим, пострадавшим за верность своей присяге. Он является примером истинного христианина, до конца претерпевшего все лишения жизни земной и показавшего, как не озлобиться на тех, кто лишил тебя всего, а наоборот молиться за них», – отмечает архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).

Владыка Лука подчеркнул, что Петр Калнышевский собственной жизнью засвидетельствовал свою преданность казачеству и православию.

«Обращаясь к святому праведному Петру Калнышевскому, мы молимся о том, чтобы по его молитвам Господь помог нам исполнять свои обещания, без ропота переносить невзгоды. А самое главное – несмотря на различные искушения, не предавать православную веру», – подчеркнул архиепископ.

Как сообщают в Запорожской епархии УПЦ, ко Дню канонизации святого праведного Петра Калнышевского в Свято-Покровском архиерейском соборе установят старинный казацкий иконостас XVIII века, подаренный Запорожской епархии УПЦ меценатом. Ранее иконостас был размещен в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы на территории историко-культурного комплекса “Запорожская Сечь” на острове Хортица.

Петр Калнышевский родился в 1691 году в слободе Пустовойтовка на территории нынешней Сумской области. Более 10 лет руководил запорожским казачеством. В российско-турецкий войне 1768-1774 годов участвовал в операциях вблизи турецкой крепости Хаджибей (ныне - территория Одессы).

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Был удостоен высшего ордена Российской империи - Андрея Первозванного и звания генерал-лейтенанта. Однако уже в 1775 году императрица Екатерина ІІ приказала уничтожить Запорожскую Сечь, а самого Петра Калнышевского взять под арест.

Кошевой был сослан в Соловецкий монастырь, где провел около 26 лет замурованным в камере размером два на один метр.

После помилования пришедшим к власти императором Александром, в возрасте 110 лет, Петр Калнишевский не захотел возвращаться на родину и остался в монастыре, где отошел ко Господу 13 ноября 1803 года в возрасте 112 лет. Похоронен рядом со зданием монастыря.

В декабре 2014 года Священный Синод УПЦ принял решение о причислении последнего кошевого атамана Сечи к лику святых. Память Петра Калнышевского совершается в день его смерти – 31 октября (13 ноября – по новому стилю)