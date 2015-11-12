Погода на сегодня: в четверг прогнозируют небольшие дожди
08:28, 12 ноября 2015Общество
423 0
На западе и востоке страны возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/сек.
Погода 12 ноября / pexels.com
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Читайте такжеЕда домашнего приготовления - самая полезная для здоровья
Синоптики прогнозируют, что сегодня, 12 ноября, по всей Украине будет облачно с прояснениями.
В западных, а днем и в северных и центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на западе и востоке страны местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°
В Киеве небо будет облачным с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-западным, 7-12 м/сек. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.
Погода 12 ноября / ГосЧС
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter