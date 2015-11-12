Погода на сегодня: в четверг прогнозируют небольшие дожди

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Синоптики прогнозируют, что сегодня, 12 ноября, по всей Украине будет облачно с прояснениями.

В западных, а днем и в северных и центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на западе и востоке страны местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°

В Киеве небо будет облачным с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-западным, 7-12 м/сек. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.