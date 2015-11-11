Погода на сегодня: метеорологи обещают небольшое потепление

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По всей территории Украины в среду прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/сек.

Температура в западной и южной части ночью 6-11° тепла, днем 12-17°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киевской области также будет облачно с прояснениями, возможны дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киеве небо будет облачным с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.