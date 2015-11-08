В первый день набора в новую полицию Сум документы подали более 700 кандидатов

В Сумах 7 ноября, в первый день конкурсного набора кандидатов в новую полицию документы подали 776 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня начальник УМВД Украины в Сумской области Анатолий Ричкаль.

«В первый день набора в новую полицию документы подали 776 человек. Из них треть – женщины. Предполагаем, что конкурс на одно место составит около 20 претендентов», – отметил руководитель главка.

Как сообщал УНИАН, в Сумах планируется набрать 300 полицейских.

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«Принять участие в конкурсе может каждый гражданин Украины в возрасте от 21 до 35 лет, физически развитый, без судимостей, который имеет водительское удостоверение категории «В», свободно владеет украинским языком и хочет перемен. Набор в полицию в Сумах продлится до 30 ноября, после чего отобранных кандидатов ждет 3-месячное обучение. Чтобы попасть на службу в новую полицию, граждане должны подать в Центр регистрации кандидатов в патрульную полицию анкету установленного образца, либо зарегистрироваться он-лайн на сайте МВД Украины», - напомнили в главке.

Сумы - последний из областных центров, где проходит набор в новую полицию.