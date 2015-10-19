Продлен набор новой полиции Краматорска и Славянска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба краматорской милиции со ссылкой на куратора набора в регионе народного депутата Мустафу Найема.

Однако, согласно сообщению, начиная с 20 октября подать анкету можно будет только через сайт МВД. Физический пункт приема заявлений закрыт.

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Данных о количестве поступивших анкет пока нет. Всего планируется набрать 360 человек.

По информации пресс-службы, из общего числа соискателей, подавших заявления на сегодняшний день, 30,3% составляют женщины, у 52,7% кандидатов есть высшее образование, 6,4% подавших анкеты - действующие сотрудники милиции.

Для дальнейшего тестирования подготовлены все необходимые условия и материально-техническая база, однако, ввиду сильной загруженности правоохранителей, которые задействованы для охраны общественного порядка во время выборов, принято решение начать тестирования после окончания избирательного процесса.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября премьер-министр Украины Арсений Яценюк вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым дали старт набору в новую патрульную полицию Краматорска и Славянска.

По словам премьера, задачи для новых полицейских в Краматорске и Славянске будут сложнее, чем в других городах, поскольку линия фронта слишком близко.

Ранее Аваков заявлял, что при наборе в новую патрульную полицию в Донецкой и Луганской областях в числе приоритетных будет наличие боевой подготовки.

Набор должен был продлится до 19 октября.