Минздрав Украины закупит лекарства на сумму более 750 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, документ предусматривает закупку онкологических и онкогематологических препаратов, а также химиопрепаратов, радиологических препаратов и препаратов сопровождения онкологических больных через закупочное агентство британской компании.

В ходе официального подписания соглашения Первый секретарь Посольства Великобритании в Украине Крин Лавера отметила, что агентство помогает улучшить собственные возможности стран не только в вопросе развития системы государственных закупок. «Если сотрудничество Минздрава и Crown Agents будет успешным, этот формат можно будет задействовать в других сферах управления Украины», - подчеркнула дипломат.

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В свою очередь министр здравоохранения Александр Квиташвили напомнил, что суммарная цифра переданных Минздрава на международные закупки программ - более 2 млрд 197 млн грн. «Это почти 60% государственных закупок. В следующем году, надеемся, при содействии Кабинета министров Украины передача госзакупок международным организациям будет стопроцентной», - добавил министр.

В пресс-службе Минздрава Украины отмечают, что Crown Agents - одна из трех международных организаций, которые определены постановлением Кабинета Министров Украины с целью приобретения медпрепаратов.

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Ранее УНИАН сообщал, что Министерство здравоохранения Украины и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали Меморандум о предоставлении услуг по закупке лекарств для реализации государственных программ.