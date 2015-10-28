Минюст вводит новый сервис - электронный апостиль

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Мы вводим на основании решения правительства новый прогрессивный сервис - это электронный апостиль", - сказал он.

Петренко объяснил, что апостиль - это "соответствующее удостоверение документов некоммерческого характера, которое получают в органах юстиции для подачи в соответствующие компетентные органы за границу. Речь идет о договорах купли-продажи, которые удостоверяются нотариально, решениях судов, свидетельствах о рождении".

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По словам Петренко, 120 тысяч украинцев ежегодно обращаются в органы юстиции за получением апостиля, при этом его выдача концентрировалась исключительно в Киеве.

Как сказал министр, Украина присоединилась к электронному сервису выдачи апостиля, который существует в 23 странах. "Сейчас фактически украинский гражданин по месту своего жительства в любой орган ЗАГСа подает необходимые документы для удостоверения их апостилем электронным", - отметил Петренко.

По его словам, распечатать готовый документ можно уже через 24 часа благодаря присоединению к системе электронного сервиса, а подлинность документа и апостиля представители зарубежных учреждений смогут проверить через интернет. Также документ можно получить в соответствующем органе ЗАГСа.