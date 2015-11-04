В одесском Доме профсоюзов было 5 очагов пожара, 4 из них возникли в результате поджога изнутри – отчет

Об этом говорится в отчете Международной консультативной группы Совета Европы о расследовании трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. Отчет представил председатель Международной совещательной группы Николас Братца.

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«Около 19.45 в Доме профсоюзов вспыхнул пожар. Впоследствии судебные эксперты установили, что очагов пожара в Доме профсоюзов, вероятно, было пять», - говорится в документе.

В отчете отмечается, что один очаг находился на первом этаже в фойе, у входа в здание. Второй очаг находился на левом лестничном марше между первым и вторым этажами. Третий очаг - на правом лестничном марше между первым и вторым этажами. Четвертый - в кабинете на втором этаже. Пятый - на лестничной площадке между третьим и четвертым этажами.

«Возгорание в очагах, кроме первого, произошло в результате поджога лицами, которые находились на момент возгорания внутри помещения», - сообщается в документе.

Кроме этого сообщается, что судебные эксперты не обнаружили доказательств, свидетельствующих о том, что пожар в одесском Доме профсоюзов 2 мая был спланирован заранее.

«Судебные эксперты не обнаружили никаких доказательств, свидетельствующих, что пожар в Доме профсоюзов был спланирован заранее», - говорится в документе.

«Закрытые двери и эффект дымохода в лестничном колодце привели к стремительному распространению огня на верхние этажи, а также быстрому и чрезмерному повышению температуры внутри здания», - отмечается в отчете.