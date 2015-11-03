В Ровно неизвестные подорвали дома лидеров местной ячейки "Оппоблока" (фото)

Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

"в 7.40 и в 8 утра в милицию поступили сообщения от 56-летней ровенчанки и 54-летнего ровенчанина, что около 4-той ночи по месту их жительства прогремели взрывы. В обоих случаях злоумышленник бросив в окно неизвестный предмет, после чего раздался взрыв", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации правоохранителей, взрывы произошли в частных секторах разных районов областного центра. Из жителей домов никто не пострадал.

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По информации "Оппоблока" взрывы произошли во дворах домов, в которых живут семьи руководителя Ровненской областной организации Василия Берташа и его заместителя Анатолия Юхименко. Политическая сила расценивает произошедшее как теракт.