Суд оставил беглого экс-пасынка Фирташа под стражей

Коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила без изменений постановление Печерского районного суда о мере пресечения в виде заключения под стражу пасынка бизнесмена Дмитрия Фирташа Сергея Калиновского.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании коллегии судей в четверг.

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В ходе заседания защитник Калиновского просил суд изменить меру пресечения для Калиновского на домашний арест. Он мотивировал это тем, что его подзащитный нуждается в стационарном лечении, которое невозможно обеспечить в условиях следственного изолятора.

Вместе с тем прокурор отметил, что Калиновский находился в розыске с 17 сентября 2007 года. Кроме того, он не возместил ущерб потерпевшим в результате ДТП, которое совершил.

Кроме того, прокурор отметил, что Калиновский во время его задержания патрульными полицейскими 29 сентября текущего года отказался пройти тест на алкогольное опьянение. Также он отметил, что автотехническая экспертиза, проведенная 8 октября, показала, что скорость автомобиля, которым Калиновский управлял в момент совершения им ДТП, не была около 80 км в час, как это утверждает сам подозреваемый.

Исходя из этих и других аргументов, в частности, что Калиновский, находясь за пределами СИЗО, не будет сотрудничать со следствием, прокурор просил суд оставить его под стражей.

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Кроме того, адвокат подозреваемого просил суд запретить фото- и видеосъемку журналистами судебного заседания. Это ходатайство также поддержал сам Калиновский, который сказал, что, по его мнению, журналисты искажают факты. Однако это ходатайство в ходе судебного заседания также было отклонено.

Как сообщал УНИАН, Калиновского, который 8 лет скрывался от правосудия, задержали в Киеве 29 сентября. Он разыскивался по делу о совершенной в 2007 году дорожной аварии, в которой погибли два человека. Тогда Калиновский сбежал из частной клиники, где лечился после ДТП.