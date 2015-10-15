В праздник Покров Пресвятой Богородицы в Святогорской лавре молились за мир на Донбассе
14:54, 15 октября 2015Общество
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На праздник Покров Пресвятой Богородицы местные жители отправилась в Святогорскую Лавру, чтобы помолиться за мир на Донбассе.
slavgorod.com.ua
Особый день собрал в Лавре сотни верующих из Славянска, Николаевки, Святогорска, Александровки, а также всех окрестных сел и поселков. А молитва за мир и согласие в Украине и Донбассе - это не только общая позиция, но выстраданная надежда.
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Поэтому и поздравления, и пожелания у прихожан сейчас одно на всех, во все праздники.
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