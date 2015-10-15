В школах Славянска бойцы Нацгвардии провели уроки мужества

Как сообщает Slavgorod.com.ua, 13 октября гвардейцы отдельной Слобожанской бригады приняли участие в проведении уроков мужества в Славянских учебных учреждениях.

Так в ООШ № 13 бойцы Нацгвардии, которые сегодня выполняют задачи в зоне АТО, рассказали детям об истории возникновения и значение молодого праздника – Дня защитника Украины. Много во время встречи было сказано о героях нового времени, которые ценой собственной жизни, стали на защите независимости нашего государства.

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"Одним из таких героев стал и выпускник школы Гришин Игорь Иванович, он погиб при выполнении боевого задания. Вертолет, на борту которого Игорь выполнял патрулирование, был сбит вражеским ПЗРК. В память о погибшем капитане в музее школы был открыт памятный стенд", - говорится в сообщении.

Во время вступительного слова директор школы подчеркнул важность чествования героев не только прошлых войн, но и независимой Украины

Согласно сообщению, в актовом зале школы ученики 3-8 классов школы продемонстрировали военным концерт, посвященный их профессиональному празднику – Дню защитника Украины.