Порошенко на допремьерном показе фильма "Рейд": Страна должна знать своих настоящих героев

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, глава государства напомнил об этом знаменитым и очень тяжелым эпизоде войны и сказал, что этот рейд «навсегда войдет в учебники военной истории Украины». При этом он отметил, что в последние 50 лет таких рейдов никто не делал и не учили как их делать. Это новое героическое украинское достижение, которое сделано настоящими украинскими героями.

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Во время своего выступления президент пригласил на сцену четырех Героев Украины - непосредственных участников тех событий и главных героев фильма: десантников Михаила Забродского, Сергея Собко, Александра Пархума и Игоря Герасименко.

«Украина гордится и доверяет своему войску. Для меня большая честь, как для Верховного Главнокомандующего, быть во главе этого войска. И очень важно, чтобы наша страна знала своих настоящих героев: не фейсбучных или раскрученных политическими деятелями, а настоящих - скромных, решительных, талантливых, героев, за которыми бойцы идут «в огонь и воду". Представьте себе - идут на смерть за Украину», - сказал глава государства.

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Президент также поблагодарил авторский коллектив за работу и отметил: «Очень важно, чтобы таких фильмов было как можно больше - чтобы народ услышал правду о своей армии, солдатах, офицерах и генералах, и после этого не дал никому порочить нашу армию. Я не знаю страны, где бы в начале военной агрессии, без оружия, без формы, без еды, основываясь исключительно на энтузиазме волонтеров и собственном героическом духе, давали по зубам российскому агрессору».

Президент также напомнил, что подобных героических рейдов Украинской армией было осуществлено несколько во время событий на востоке, но мало кто об этом знает.

Глава государства поздравил всех присутствующих с праздником Дня защитника Украины, который Украина будет праздновать 14 октября, и напомнил историю введения этого праздника: «Этот праздник имеет свои очень важные исторические традиции - традиции, когда славные украинские рыцари - украинское казачество считало своим днем - Покров Святой Богородицы», - сказал президент и добавил: «И сегодня, без Божьей помощи сделать то, что сделали Украинские Вооруженные силы было бы почти невозможно».