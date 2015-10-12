В Бахмуте прошел турнир по мини-футболу в честь Дня защитника Украины (фото)

Закончился турнир по мини-футболу между силовыми подразделениями города, приуроченный ко Дню защитника Украины, передает сайт Артемовска.

Напомним, что в турнире участвовали 6 команд силовых структур города: Артемовского учреждения исполнения наказаний (№6) УГПтС Украины в Донецкой области, воинская часть А2730, 8-й государственный пожарно-спасательный отряд ГУГЧС Украины в Донецкой области, Артемовско-Дебальцевский объединенный городской военкомат, медицинская рота Северного территориального управления Национальной гвардии Украины и Артемовский городской отдел ГУМВД.

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На стадионе «Металлург» в финале за I-II место играли команды военкомата и учреждения исполнения наказаний. Игра закончилась со счетом 8:1, определив победителя турнира – Артемовского УИН (№6) УГПтС Украины в Донецкой области.

Второе место в соревнованиях заняла, соответственно, команда военкомата, а третье место – команда воинской части.

Участники соревнований были награждены медалями, кубками и благодарностями.

В завершении соревнований начальник учреждения исполнения наказаний полковник Руслан Беленко поблагодарил всех за участие и поздравил с наступающим праздником:

«Сегодня нет ни победителей, ни побежденных. Данный турнир объединил подразделения Востока и Запада, украиноязычных и русскоязычных, католиков и православных, пусть для всех это станет наглядным примером, а наши соревнования будут проводиться ежегодно».