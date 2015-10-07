Террористы незаконно оформили права собственности на недвижимость в Киеве и Одессе - СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ и подчеркивает, что сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную сделку "чиновников ДНР" для завладения имуществом в других регионах страны.

«В состав группировки входили бывшие работники одного из городских управлений юстиции, которые трудоустроились в "органах власти" террористов. Они использовали реквизиты украинских судов, которые работали на временно оккупированных территориях, для изготовления поддельных решений с целью изменения права собственности на недвижимость», - отметили в СБУ.

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Как установили в спецслужбе, «через свои связи в городах, подконтрольных украинской власти, они "законными решениями судов" прекратили в регистрационной службе ряд ипотечных обязательств и сняли запреты на распоряжение имуществом. Таким образом злоумышленники незаконно оформили права собственности на несколько объектов недвижимости и земельные участки в Киеве и Одессе».

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли документы и другие доказательства, подтверждающие фальсификацию решений судов бывшими работниками украинской юстиции.

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Членам группировки заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины и они объявлены в розыск.

Материалы уголовного производства направлены в суд.

Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины открыла горячую линию для сообщений граждан о проявлениях террористического и диверсионного характера и нарушениях избирательного законодательства и прав граждан в ходе подготовки и проведения местных выборов 25 октября.