СБУ открыла горячую линию для сообщений о терроризме и нарушениях на выборах

Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

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СБУ обещает, что вся информация будет проверена и по результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.