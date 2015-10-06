СБУ открыла горячую линию для сообщений о терроризме и нарушениях на выборах
14:24, 06 октября 2015Политика
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Служба безопасности Украины открыла горячую линию для сообщений граждан о проявлениях террористического и диверсионного характера и нарушениях избирательного законодательства и прав граждан в ходе подготовки и проведения местных выборов 25 октября.
СБУ открыла телефонную линию для сообщений о нарушениях при подготовке к выборам / УНИАН
Об этом говорится в сообщении на сайте службы.
Бесплатная линия по номеру (044) 256-99-91 работает на принципах доверия и сотрудничества круглосуточно.
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СБУ обещает, что вся информация будет проверена и по результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.
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