Президент призвал сосредоточиться на профессионально-техническом образовании
15:46, 06 октября 2015Общество
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Особое внимание следует уделить проекту соответствующего закона
Фото УНИАН
Об этом рассказал замглавы администрации Президента Дмитрий Шимкив на брифинге после заседания Национального совета реформ. Слова Шимкива приводит "112 Украина".
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"На Нацсовете реформ президент подчеркнул, что стоит прекратить штамповать только экономистов и юристов и сосредоточиться на профессионально-техническом образовании", - рассказал Дмитрий Шимкив.
Кроме того, все участники заседания высказались за сохранение практики внешнего независимого тестирования для школьников.
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