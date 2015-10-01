Суд требует от адвокатов Савченко не писать в соцсетях о процессе

"Считаю необходимым предупредить адвокатов, что считаю нежелательным комментарии о ходе процесса в социальных сетях", - сказал судья, сообщает "Украинская правда".

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Адвокат Николай Полозов сказал, что это никоим образом не мешает ни работе суда, ни защите подсудимой. Тем не менее, судья снова заявил о нежелательности публикаций из зала суда в интернете.

Сегодня суд возобновил работу, продолжив допрос потерпевшего гражданина Украины, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, Геннадия Талаева.

Как и остальные трое опрошенных жителей поселка Металлист Луганской области, которые группой покинули обстреливаемый артиллерией поселок, он заявил, что видел в лесопосадке неподалеку от обстреливаемого блокпоста российского журналиста с видеокамерой.

Кроме того, адвокат Илья Новиков попросил его уточнить показания о "ополченцах" на блокпосту, о которых тот заявил в среду, сказав, что их было 20-25 человек. Свидетель подтверждает, что их там действительно было немало.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Надежда Савченко якобы наводила огонь на "гражданских лиц, которые не имели признаков участников вооруженного противостояния".

Отвечая на вопрос Ильи Новикова о том, приносил ли следователь к потерпевшему домой принтер, Талалаев ответил - нет. Говорит, что следователи приходили к нему два раза. При этом протокол с его показаниями распечатан и на нем стоит подпись Талалаева. Каким образом следователь распечатывал этот первый протокол, объяснить он не может.

Суд в четверг допросит супругу и дочь Талалаева.

Накануне защитник Надежды Савченко Марк Фейгин покинул зал суда, отправившись в Москву по служебным делам. Адвокат Николай Полозов также просил суд закончить сегодняшние слушания к 17:00 мск по тем же причинам.