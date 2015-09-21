Новая полиция Кременчуга: в первый день заявления подали 900 желающих

В Кременчуге Полтавской области в первый день приема заявок в новую полицию подано 900 заявлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня вечером на брифинге сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, конкурс на место уже составляет порядка 4 человека на место.

Читайте такжеНовая полиция в Чернигове: конкурс после недели приема анкет - 15 человек на место

Губернатор Полтавской области Валерий Головко заявил, что старт в области новой полиции дан не в областном центре, а в Кременчуге, так как именно в этом городе регистрируется большое количество заявлений и преступлений.

Начальник милиции Полтавской области Олег Бех рассказал СМИ, что набор будет проходить до середины октября и потом отобранные кандидаты пройдут обучение в Киеве.

«Новая полиция выйдет на улицы Кременчуга уже после новогодних праздников», - сказал Бех.

Всего в городе планируется набрать 250 новых полицейских и будет создано 24 патруля.