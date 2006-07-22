Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО удовлетворен темпами экономического роста в Украине за первое полугодие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент говорил в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу, посвященном итогам экономического развития государства за первое полугодие 2006 года.

“Итоги развития страны за первое полугодие 2006 года демонстрируют хорошие результаты, политические баталии не отобразились на экономическом росте”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что реальный рост ВВП в первом полугодии составил 5%, а в июне этот показатель вырос до 9,3% и является одним из лучших в Европе.

“Если говорить о позитивных тенденциях года, то стоит вспомнить следующее – уровень инфляции снизился более чем в два раза, с начала текущего года уменьшился государственный долг, уже привычным стало стабильное выполнение государственного бюджета, его дефицит оптимален, причем меньше, чем планировалось, растут валютные резервы”, - подчеркнул Президент.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, наблюдается и прирост инвестиций в основной капитал, растут иностранные инвестиции, которых уже поступило почти в 4 раза больше, чем в прошлом году, а на одного украинца эти инвестиции в настоящее время составляют 371 доллар США, что вдвое больше прошлогоднего показателя.

Кроме того, Президент отметил, что постепенно растет сельскохозяйственное производство, что 2006 году сформирован наибольший за все годы независимости бюджет села – 10 млрд. грн. “Впервые посевная кампания прошла без авралов и привычного дефицита горючего. Сегодня власть прилагает все усилия, чтобы хорошо провести уборочную кампанию. Эксперты прогнозируют хороший урожай”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также, по его словам, в первом полугодии начала расти добыча нефти и газа в Украине, что в ближайшие годы позволит уменьшить зависимость от внешних поставок энергоносителей и “политических планов соседей”.

Среди прочего В.ЮЩЕНКО привел данные статистики, свидетельствующие о создании около полумиллиона новых рабочих мест с начала текущего года в Украине. “Это результат того, что государство не вмешивается в предпринимательскую деятельность”, - отметил Президент.

В то же время он заметил, что рост экономики должен иметь конкретный результат в росте благосостояния граждан.