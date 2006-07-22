Рост цен и тарифов - вынужденный шаг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что рост цен и тарифов на электроэнергию, газ, перевозки является вынужденным шагом власти.

Как передает корреспондент УНИАН, это он подчеркнул во время своего традиционного субботнего радиообращения к украинскому народу.

По словам В.ЮЩЕНКО, значительный рост цен на энергоносители – это мировая тенденция, и Украина должна учитывать, что с каждым годом нефть и газ становятся дороже.

“С января этого года Россия резко повысила цены на газ для Украины, Молдовы, Армении, других стран. Со следующего года это ожидает Беларусь. В самой России цены на газ также будут расти. Поэтому постепенное повышение цен, к сожалению, неотвратимо. Через это прошло большинство стран мира, и нам также придется быть более расчетливыми в использовании электричества и энергоносителей”, - отметил Президент.

По его словам, власти, в первую очередь новому парламенту и будущему правительству, нужно чрезвычайно серьезно отнестись к проблеме энергетической безопасности, энергосбережения. “Граждане в Украине потребляют пятую часть всей электроэнергии в стране, хотя платят лишь за половину потребленного. Остальное покрывает государство. Тарифы на коммунальные услуги не изменялись годами, в то время как за пять последних лет цена на газ для Украины выросла вдвое”, - отметил он.

В то же время В.ЮЩЕНКО пообещал, что в этих условиях и он, и правительство будут делать все для защиты наиболее малообеспеченных граждан через систему социальных компенсаций.