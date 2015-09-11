В Умань на празднование Рош-га-Шана прибыло почти 12 тыс. паломников-хасидов

В Умань на празднование еврейского нового года Рош-га-Шана уже прибыло более 11,8 тыс. паломников-хасидов из 16 стран, из них 1885 детей и 52 женщины.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной санэпидемслужбе Черкасской области.

Санэпидслужба также сообщает, что в Умани организован ежедневный надзор за деятельностью объектов паломничества, с использованием лабораторных методов исследований в местах пребывания и питания паломников. Создан соответствующий запас необходимых реактивов, дезинфицирующих средств для оперативного реагирования в случае возникновения осложнений санэпидситуации. Подготовлена госпитальная база в райбольницах соседних с Уманским районах для работы в условиях эпидосложнений по острых кишечных и особо опасным инфекциях, имеются необходимые лечебные, диагностические, дезинфекционные средства для проведения экстренных мероприятий.

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В местах проживания и питания паломников исследованы пробы воды из источников водоснабжения, 30 смывов на бактерии группы кишечной палочки, 16 проб овощей на наличие нитратов – отклонений от нормативов не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, в город Умань по состоянию на 16.00 9 сентября прибыло 2058 паломников-хасидов. На празднование еврейского нового года Рош-га-Шана этой осени в Умани ожидается приезд около 27 тыс. паломников из 24 стран мира, преимущественно из Израиля и США.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловського) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-га-Шана будет отмечаться 14-15 сентября.