Россия проверит факты финансирования ею терроризма на Донбассе, обещает "информировать Киев"

Об этом говорится в тексте доклада.

«При обсуждении результатов проведенных консультаций сотрудниками управления подготовлены два запроса о правовой помощи в компетентные органы Украины с целью получения конкретных доказательств и материалов, подтверждающих претензии Украины о якобы имевших место фактах финансирования терроризма на юго-востоке Украины со стороны Российской Федерации», - говорится в докладе.

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Следственный комитет планирует после получения ответов на данные запросы провести соответствующие проверки указанных украинской стороной фактов. Отмечается, что о результатах проверок следствие будет информировать украинскую сторону и мировое сообщество.

До настоящего времени ответы на данные запросы не получены.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил новую редакцию военной доктрины страны, в которой Россия обозначена государством-противником.