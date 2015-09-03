Россия проверит факты финансирования ею терроризма на Донбассе, обещает "информировать Киев"
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в докладе сообщили, что ведомство проводит проверку по заявлениям Украины о финансировании Россией терроризма на Донбассе.
Об этом говорится в тексте доклада.
«При обсуждении результатов проведенных консультаций сотрудниками управления подготовлены два запроса о правовой помощи в компетентные органы Украины с целью получения конкретных доказательств и материалов, подтверждающих претензии Украины о якобы имевших место фактах финансирования терроризма на юго-востоке Украины со стороны Российской Федерации», - говорится в докладе.
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Следственный комитет планирует после получения ответов на данные запросы провести соответствующие проверки указанных украинской стороной фактов. Отмечается, что о результатах проверок следствие будет информировать украинскую сторону и мировое сообщество.
До настоящего времени ответы на данные запросы не получены.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил новую редакцию военной доктрины страны, в которой Россия обозначена государством-противником.