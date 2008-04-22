Тесты по украинскому языку и литературе под охраной отправлены в пункты проверки

Тесты по украинскому языку и литературе, которые сегодня заполняли выпускники школ, отправлены к пунктам проверки.

Перед этим тестовые тетради и бланки ответов были в присутствии учеников упакованы в специальные секьюр-паки, которые исключают возможность несанкционированного открытия, сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания.

Все заполненные документы специальной связью поступят в пункты тестирования. Согласно правилам проведения внешнего независимого оценивания, работы обязательно должны проверяться не в той области, в которой были заполнены. Всего в Украине созданы 28 пунктов проверки тестовых работ, к работе в которых привлечены свыше 6,5 тысяч специалистов.

Все ученические работы будут отсканированы, после чего большая часть проверки будет осуществлена автоматически. Каждый ответ на открытый вопрос будет проверяться тремя компетентными специалистами.

Для предотвращения возможных злоупотреблений, фамилии участников тестирования на бланках ответов замененные на бар-коды. Полученные результаты тестов будут сопоставлены с фамилиями участников непосредственно перед изготовлением сертификатов.

Участники тестирования по украинскому языку и литературе узнают о своих результатах не позже 30 мая.