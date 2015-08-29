В Одессе правоохранители провели обыск в здании облсовета

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, следственные действия связаны с нарушением законодательства при продаже коммунальных объектов.

Обыск проводится в кабинетах регионального отделения управления имущественных отношений сотрудниками Одесского областного управления противодействия преступлениям в сфере экономики, следственного управления ГУМВД и прокуратуры области.

«28 августа в следственное управление милиции в Одесской области поступили материалы от представителя одной из одесских городских организаций относительно незаконных действий со стороны должностных лиц управления Одесского областного совета по имущественным отношениям. В заявлении говорилось, что во время аукциона объекты здания и сооружения коммунальной собственности продавались по заниженным ценам», - сообщили в отделе. В частности, речь о части Дома приемов облсовета, Масонском доме и территории возле Дворца спорта, площадью 1,802 кв. м.

По данному факту 28 августа начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Такие действия предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан и со специальной конфискацией.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в здании Одесского областного совета проводится обыск.

14 августа облсовет продал с аукциона Дом русского технического общества, известный в городе, как «Масонский дом», за 1,61 млн грн. Сооружение 19 века постройки, расположенное в центре Одессы (ул. Княжеская,1/а) ушло с молотка по стартовой цене.

31 июля было продано за 11,6 тыс. грн недостроенное «свайное поле» новой арены за Одесским дворцом спорта и дачу Григория Маразли (городской голова Одессы в 1878-1895 годах) за 22,5 млн грн, которая ранее была единым комплексом с Домом приемов облсовета.