Матиос сообщил о задержании оперативников-"садистов" из СБУ

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, он не указал, в какой области произошло событие.

«Установлено, что старшие лейтенанты, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, имея цель получить от гражданина К. признательные объяснения якобы по поводу сбыта им наркотических средств, а также получить сведения относительно лиц, которые осуществляют незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и таким образом улучшить показатели раскрытых преступлений, применили в отношении последнего физическое насилие и специальные средства», - сообщил Матиос.

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По словам главного военного прокурора, в настоящее время военной прокуратурой правоохранителям-садистам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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